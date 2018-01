Israël-Palestine : Macron réaffirme sa position à une délégation du Conseil central palestinien

Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi à une délégation du Conseil central palestinien la position française et européenne en faveur des deux États israélien et palestinien, mais aussi "encouragé les dirigeants palestiniens à poursuivre leur appel au calme et au dialogue", a indiqué dimanche l'Élysée.

Réunion importante lundi 15 janvier. La rencontre avec cette délégation conduite par Azzam Al-Ahmada, président du groupe Fatah au sein de ce conseil, précède la réunion du Conseil central palestinien du 15 janvier, qui se penchera sur la situation régionale après la décision américaine sur Jérusalem, dénoncée par les Palestiniens, selon un communiqué de la présidence.

"Émerger les conditions d'une feuille de route". "La délégation palestinienne, saluée par le président de la République française, a remercié la France pour son soutien et rappelé ses positions en faveur d'une paix juste et négociée avec Israël", a rapporté l'Élysée. Et le président de la République, qui doit se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens en 2018, a "réaffirmé la position française et européenne en faveur des deux États et la nécessité de faire émerger les conditions d'une feuille de route politique dans les semaines à venir, comme évoqué avec le président Abbas".

Conséquences de la décision de Donald Trump. Les Palestiniens n'accepteront "aucun plan" de paix proposé par les États-Unis au Proche-Orient après leur reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, avait déclaré le 22 décembre à Paris le président palestinien après une rencontre avec Emmanuel Macron et au lendemain d'une condamnation assez large par l'Assemblée générale de l'ONU de la décision du 6 décembre dernier du président américain Donald Trump, reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël.