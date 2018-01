Face à Xi Jinping, la grande opération séduction d'Emmanuel Macron

Pour le deuxième jour de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a visité la Cité Interdite. Mais, plus pragmatique, c'est surtout la signature de gros contrats, notamment dans le domaine de l'aéronautique ou encore du nucléaire, qui a occupé le chef de l'Etat. Il a rappelé sa fascination pour la Chine et vanté les destins croisés de Paris et Pékin, avec la volonté de renforcer les collaborations. Emmanuel Macron a multiplié les marques d'attention envers son homologue Xi Jinping, qu'il a longuement rencontré, et avec qui il a dîné en privé lundi, à l'issu d'un entretien d'1h20.

Un entretien soigneusement préparé. Les deux hommes ont donc eu tout le loisir de se jauger, et à la sortie, le soulagement était palpable du côté de la délégation française où l'on veut croire que Xi Jinping et Emmanuel Macron se sont appréciés. Le président français avait préparé ce moment comme on travaille un entretien d'embauche. "Il faut que ça fonctionne", répétait le président à son premier cercle dans l'avion depuis Paris. "Il a l'habitude d'y aller cash avec ses interlocuteurs, mais là, on savait que ce serait contre-productif, c'est une question de culture", commente un proche.

Des cadeaux très diplomatiques. Il a donc fallu s'adapter, analyser et miser sur ce qu'Emmanuel Macron considère être un point commun avec Xi Jinping : le pragmatisme. Sur le climat ou encore sur les échanges économiques avec l'Europe, le président a voulu garantir du gagnant-gagnant. Et puis il avait pensé aux détails avec deux cadeaux : un cheval de la garde-républicaine et un maillot de l'équipe de foot de France, floqué "Xi Jinping". De quoi soigner son entrée en matière avant d'âpres discussions : Emmanuel Macron veut croire, selon le proverbe chinois, que ténacité est mère de succès.