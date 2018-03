Élection présidentielle russe : Gérard Depardieu a voté à Paris

Détenteur de la nationalité russe depuis 2013, l'acteur français Gérard Depardieu a voté pour l'élection présidentielle dans le bureau dédié de Paris dimanche matin.

"A voté". Comme tout autre citoyen russe, Gérard Depardieu s'est rendu dans le bureau de vote parisien pour glisser son bulletin dans l'urne. Plus de 107 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir de 8 heures à travers le plus grand pays du monde, où le vote a débuté dès samedi soir et dans la nuit en Sibérie et en Extrême-Orient compte tenu du décalage horaire.

Les Russes votent dimanche pour une présidentielle qui devrait sans surprise sacrer le triomphe de Vladimir Poutine, engagé dans un nouveau bras de bras de fer avec les Occidentaux depuis l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre.

Une élection sans suspense. Crédité d'environ 70% des intentions de vote en l'absence remarquée de son principal opposant, Vladimir Poutine est assuré de rester aux commandes du pays jusqu'en 2024, confortant son statut de leader incontournable de la Russie, qu'il a fait revenir ces dernières années sur le devant de la scène internationale. Il a assuré ne pas vouloir changer la Constitution, selon laquelle il ne peut pas se représenter en 2024.