Boeing aurait été infecté par le ransomware Wannacry

L'avionneur américain Boeing a reconnu mercredi avoir été touché par le ransomware Wannacry qui avait infecté de nombreux pays en mai 2017, selon le Seattle Times.

Une attaque limitée selon l'avionneur. Boeing a assuré dans un communiqué que l'attaque avait été limitée et qu'elle n'avait pas affecté les lignes de production du groupe, dans un communiqué publié mercredi. "Notre centre d'opérations de cybersécurité a détecté une intrusion limitée de logiciels malveillants affectant un petit nombre de systèmes", peut-on lire. "Des correctifs ont été appliqués et ce n'est pas un problème de production ou de livraison."

"Tout le monde sur le pont". Dans une note interne intitulée "Tout le monde sur le pont", rendue publique un peu plus tôt, l'ingénieur en chef de la production d'avions commerciaux avait annoncé l'infection en assurant que l'attaque avait "métastasé" le système et qu'il craignait que le système de production et les logiciels ne soient touchés à leur tour.

Une attaque massive l'année dernière. Le virus ransomware verrouille les données et demande une rançon pour les débloquer, une sorte de chantage 2.0. En mai dernier, plus de 70 pays avaient été touchés par l'un d'eux, Wannacry, dans une attaque massiveattribuée à la Corée du Nord.