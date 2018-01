Nouvel An : il lance un compte à rebours et tue sa mère devant les convives

Minuit, l'heure du crime. Sur Internet, un compte à rebours annonçait la "décapitation" d'une mère de famille au moment du passage en 2018. Son fils a visiblement mis ses menaces à exécution, la tuant d'un coup de couteau à la gorge le soir du 31 décembre, rapporte Ouest-France mardi.

Les convives témoins du drame. Le drame s'est déroulé dans la maison familiale, à Remouillé, près de Nantes. Trois couples d'amis étaient présents ce soir-là. Présentant des "fragilités psychologiques", d'après une source policière, le fils, âgé de 36 ans, s'est invité à la soirée vers 21 heures. Après le dîner, il a sorti un couteau pour tuer sa mère et a frappé son père à plusieurs reprises. Les convives ont alors donné l'alerte. L'homme, prostré sur le canapé, a pu être interpellé par les gendarmes et a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, a indiqué le parquet de Nantes à l'AFP. Il affirme, selon cette même source, ne pas avoir voulu tuer son père, mais a reconnu au cours de sa garde à vue avoir planifié la mort de sa mère, âgée de 61 ans.