Deux hommes interpellés pour le vol de plus de 4.000 BD

Depuis un an, ils avaient dérobé pour les revendre plus de 4.000 BD dans des librairies de la région lyonnaise : deux hommes d'environ 40 ans ont été interpellés cette semaine et l'un d'eux a été écroué, a-t-on appris vendredi de source policière.

Une vingtaine de plaintes. L'enquête a débuté en juin dernier avec la plainte d'un libraire pour le vol d'une centaine de titres - Astérix, Tintin, Largo Winch, etc. - a expliqué à l'AFP le commissaire Rodolphe Journaud. Des recoupements avec une vingtaine d'autres plaintes, dont certaines antérieures, ont permis aux enquêteurs de localiser le donneur d'ordre et receleur, ainsi que l'auteur des vols, originaire de République centrafricaine. Tous deux inconnus de la justice jusqu'alors.

Une valeur de près de 60.000 euros. Au domicile du premier, à Charbonnières-lès-Bains près de Lyon, les policiers ont mis la main sur plus de 4.000 albums neufs, d'une valeur de près de 60.000 euros : outre des classiques de la BD francophone, figuraient aussi des Comic Marvel, Walking Dead... Ils ont également découvert près de 600.000 euros sur un compte en banque, dont le détenteur ne pouvait justifier la provenance. Les deux hommes, qui ont reconnu les faits en garde à vue, ont été déférés mercredi au parquet de Lyon qui a ouvert une information judiciaire pour vols et recel de vols. Le voleur a été incarcéré tandis que son complice a été placé sous contrôle judiciaire.