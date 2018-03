EN DIRECT - Aude : prise d'otages en cours dans un supermarché, au moins deux morts

Il annonce également qu'il écourte son voyage et rentre à Paris pour suivre l'évolution de la situation, en lien avec le président de la République.

12h51

Le 23 mars 2018

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie d'une enquête ouverte des chefs d'"assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", "séquestrations" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le parquet. Cette enquête a été confiée à la Sous-direction antiterroriste (Sdat), à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Montpellier.