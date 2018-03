Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais de nouveau devant les juges

De nouveau face aux juges. Nordahl Lelandais, qui a avoué mi-février avoir tué "involontairement" la petite Maëlys fin août en Isère, était de nouveau face aux juges d'instruction lundi à Grenoble. Extrait de sa cellule de l'Unité hospitalière spécialement aménagée de la prison de Lyon Corbas à l'hôpital psychiatrique du Vinatier, Nordahl Lelandais est arrivé au palais de justice de Grenoble. Sans un mot pour les médias, son avocat Alain Jakubowicz, accompagné de deux collaborateurs, l'y a suivi.

Acculé par la découverte d'une micro trace de sang. Le 14 février, l'ancien maître-chien avait mené les enquêteurs jusqu'à la dépouille de Maëlys De Araujo, après y avoir été acculé par la découverte d'une micro trace de sang dans le coffre de sa voiture pourtant méticuleusement récurée le lendemain de la soirée de mariage où avait disparu la fillette de 8 ans, dans la nuit du 26 au 27 août à Pont-de-Beauvoisin. Il avait alors dit l'avoir tuée "involontairement", assurant qu'il s'expliquerait ultérieurement. Mais son audition prévue une semaine plus tard, le 22 février, avait tourné court, Nordahl Lelandais refusant de parler.

Expertises toujours en cours. Si les expertises sur le squelette et les vêtements de Maëlys sont toujours en cours, les juges comptent l'interroger sur ce qui s'est passé le soir fatidique. Et notamment sur sa consultation de sites pédopornographiques au cours de cette soirée et le lendemain matin. Pour une source proche du dossier, "ça va être très compliqué pour lui de défendre la thèse de l'homicide involontaire" même s'il fait preuve d'une "capacité d'adaptation" à toutes les nouvelles pièces versées au dossier.