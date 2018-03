Un dimanche de cinéma - 25/03/18

Toute l’actualité du 7ème art par celles et ceux qui le font. Acteurs, réalisateurs, techniciens et producteurs évoquent leur actualité et leurs projets ou s’interrogent sur l’avenir du cinéma. L’émission emmène aussi l’auditeur dans les grands festivals, sur les plateaux de tournage ou dans les salles de montage. Enfin, de grands critiques se retrouvent pour débattre des films en salles. Ça tourne !

L’invité : Tahar Rahim pour « Marie-Madeleine » Gros plan : Le Grand Rex (Nouvelle activité culturelle et cinématographique interactive ) L’Avis des autres : « Mektoub my love / La prière / La finale / Chien »avec Stephanie Belpêche (JDD)/ Mehdi Omais ( Cinévores ) / Maryline Letertre (Madame Figaro) Musique de film : La musique de Claude Debussy (mort le 25 mars 1918) dans les films