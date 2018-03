Toute l’actualité du 7ème art par celles et ceux qui le font. Acteurs, réalisateurs, techniciens et producteurs évoquent leur actualité et leurs projets ou s’interrogent sur l’avenir du cinéma. L’émission emmène aussi l’auditeur dans les grands festivals, sur les plateaux de tournage ou dans les salles de montage. Enfin, de grands critiques se retrouvent pour débattre des films en salles. Ça tourne !

L’invité : Thierry Lhermitte pour son film La finale

Gros plan : Le court métrage avec la scénariste Alice Vial et le coordonnateur de la fête du court-métrage Samuel Prat

L’Avis des autres : Tout le monde debout / Ghostland / Razzia / Un raccourci dans le temps / Tomb Raider

Avec Gaël Golhen (Première), Barbara Théate (JDD), Caroline Vie ( 20 minutes)

Musique de film : sortie en DVD de "Duel au soleil" (1946) avec la musique de Dimitri Tiomkin, un géant d'Hollywood par Thierry Geffrotin