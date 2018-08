Les papilles font de la résistance - Mikaela Liaroutsos - 04/08/18

Une émission savoureuse, animée par Helena Morna et Olivier Poels, qui met du terroir dans nos assiettes : ce qui est bon pour nous, avec la recette d’un chef qui revient du marché, des conseils pour savoir quoi boire avec le produit du jour. Consommer « terroir » suppose une forme d’engagement : une cuisine gourmande, responsable, accessible à tous et une cuisine qui ne gâche pas. Astuces et conseils, rencontres avec les producteurs, et un questionnaire de Proust, parce que c’est bon les madeleines !

Invité : Mikaela Liaroutsos, Cheffe de Etsi (Paris)

- Histoire d’une recette : La bouillabaisse, avec le Restaurant le Rhul à Marseille

- La saveur de l’été : les cocktails nomades

A chaque saison ses tendances et en matière de gourmandises, les tendances estivales sont nombreuses… Marion Sauveur vous propose de faire le tri entre le bonnes et moins bonnes tendance. Bjr marion

Vous allez donc nous faire tester un produit tendance par semaine.. Aujourd’hui ce sont des cocktails…

Oui parce que l'été est là… et l’été que font la majorité des Français une fois par semaine ? Ils prennent l’apéritif.Et pendant les mois de juillet et d'août… les boissons préférées des Français... ce n'est pas très original... ce sont le rosé, la bière et les cocktails… et particulièrement le mojito… ce mélange de rhum, citron vert, menthe et eau gazeuse. Alors je vous ai dégoté les cocktails qui devraient faire fureur cet été… sur la plage, dans les festivals ou entre amis… les Zavva Cocktails. Qu'est-ce que c'est que c'est Zavva Cocktails ? Ce sont des cocktails nomades… des cocktails tout prêts que vous pouvez emmener partout avec vous… parce qu'ils sont tous petits. Ils se présentent sous forme de shooters… vous savez ce sont des petits verres d’alcool… Là ces verres de 30ml sont divisés en deux parties : chacune avec une liqueur différente. L’objectif est que les deux saveurs ne se mélangent pas avant de les mettre en bouche. // Le shot est prêt à consommer, il suffit de retirer l'opercule et de le boire. C'est là que les deux parfums se mélangent dans la bouche... Je vous propose de tester… 6 parfums… 6 cocktails originaux : Aztec lime : tequila et liqueur de citron vert Lady Ginette : liqueur aromatisée au genévrier et au concombre et du tonic Route du rhum : liqueur de rhum et liqueur de poire Beau parleur : liqueur de whisky et liqueur de miel Illico Presto : liqueur aromatisée au café et liqueur de crème Caram’ello : liqueur aromatisée au caramel au beurre salé et liqueur crémeuse au caramel Ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que chaque fruit, légume ou miel utilisé pour réaliser ces cocktails provient de petits producteurs italiens qui travaillent uniquement de façon biologique ou raisonnée.Et Gabriella Zavatti à l'origine de ce concept réalise ses alcools dans sa distillerie installée aussi en Italie. Et pour ceux qui préfèrent les valeurs sûrs comme le mojito ou le ti punch ? Et bien voici des préparations pour cocktails… et ce qu'il a de très tendances ce sont les bouteilles jars en verre dans lesquelles les ingrédients sont enfermés… vous savez ces bouteilles en verre qui sont très à la mode. Elles sont fermées par un couvercle de shaker… qui possède un filtre. La… c'est à vous de travailler...il faut rajouter l'alcool et parfois d’autres ingrédients comme du citron vert.Il existe 4 parfums : ti punch, mojito, Pina colada et sex on the beach. Élise... stagiaire de l’émission a réalisé pour vous ce cocktail… un sex of the beach… Ces bouteilles nomades sont signées Le comptoir de Mathilde. Combien ça coûte ? Les “Zavva Cocktails” coutent 20 euros le mètre de 10 shots. Et 10 euros le packs de 4.Et le shaker en verre du Comptoir de Mathilde coûte 15 euros.