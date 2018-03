Mea Culpa : Jeremstar s'explique sur C8 après son interview dans Quotidien

Chaque matin, Soizic Boisard fait le bilan des différentes audiences télé de la veille et revient sur l'actualité médiatique.

On commence avec un mélodrame.

C'est parfois comme ça dans le monde des médias, on s'aime, on se quitte, on se montre dans l'émission d'en face et puis finalement, si tu reviens on oublie tout. Bref, Jeremstar, le chroniqueur de C8, qui était allé se confier à Yann Barthès sur TMC jeudi dernier, était de retour sur C8 hier soir, pour faire son mea culpa chez Cyril Hanouna.

Thierry Ardisson est prêt à reprendre Jeremstar dans Salut Les Terriens et tout ca, ca fait de l'audience. Ce lundi soir, Touche Pas à mon Poste est en tête des talks avec quasiment 1,4 million.

Le procès Bolloré contre France 2.

L'audience avait lieu ce lundi. Vincent Bolloré réclame 50 millions d'euros à la 2 après la rediffusion d'un reportage de Complément d'Enquête. Pas n'importe lequel vous vous en doutez, le reportage consacré à ses activités, notamment en Afrique, dans lequel est évoqué le cas d'une entreprise camerounaise d'huile de palme, la Socapalm, dont le groupe Bolloré est actionnaire, et qui ferait travailler des enfants. Une enquête qui a valu le prix Albert Londres à ses auteurs, les journalistes Tristan Waleckx et Mathieu Rénier.

Que leur reproche Vincent Bolloré ?

"Une volonté de lui nuire en le dénigrant" mais également "de nuire à ses intérêts commerciaux". Ce sont les termes utilisés devant la justice hier. Le groupe Bolloré évalue donc son préjudice à 50 millions d'euros. Décision attendue le 12 juin. France 2 de son côté réclame 100.000 euros au groupe Bolloré pour procédure abusive. Elle dénonce des procès destinés à "baillonner et intimider les journalistes". Un autre procès, sur ce même reportage, doit s'ouvrir le 3 avril. Un troisième est en attente, au Cameroun cette fois.

Préavis de grève à France Télévisions.

Quatre syndicats appellent l'ensemble des salariés du groupe à se mettre en grève le 4 avril. En cause, le licenciement de Jean-Marc Pitte, journaliste à France 3 Normandie, qui est selon eux "une violence sociale, menaçante pour tous les salariés de France TV". Jean-Marc Pitte, Village Médias vous en a parlé à plusieurs reprises, il a été licencié pour une entorse au code de la route et une controverse avec son rédacteur en chef. Préavis de grève donc le 4 avril à France Télé.

Coup de jeune pour le Républicain Lorrain.

Avec une nouvelle formule. Le Républicain Lorrain était le dernier journal de France en format broadsheet, c'est à dire le plus grand format de la presse écrite. Il passe lui aussi en version tabloid, plus pratique et moins cher à fabriquer.

L'Équipe change de capitaine.

Cyril Linette, le directeur général du groupe l'Équipe quitte ses fonctions à la fin de la semaine. Il était arrivé il y a trois ans, avait piloté la refonte du quotidien sportif et repositionné la chaîne de télévision, rebaptisée simplement L'Équipe et désormais recentrée sur les événements sportifs. Cyril Linette, qui est aussi l'ancien patron des sports de Canal+ rejoint le PMU, où il va retrouver Bertrand Méheut, ex-président de Canal+. On ne connaît pas encore le nom de son successeur.