Hausse du prix du pétrole : une facture salée pour les compagnies aériennes

Chaque matin, Nicolas Barré fait le point sur une question d'actualité économique.

Le monde s’installe dans l’ère de l’énergie chère : c’est l’Agence internationale de l’énergie qui le dit et ça vaut particulièrement pour le pétrole.

Le baril de pétrole ne cesse de grimper : 30 dollars début 2016, 50 début 2017, 80 aujourd’hui. La courbe est solidement orientée à la hausse. Les cours ont presque triplé en moins de trois ans et surtout les spécialistes ne voient pas ce qui pourrait inverser la tendance : l’Iran exporte beaucoup moins à cause des sanctions américaines, au Venezuela, autre gros producteur, c’est le chaos et les autres grands producteurs, pays de l’Opep ou Russie, ont peu de capacités supplémentaires à mettre en service.

Va-t-il falloir vivre avec un pétrole cher ?

Et une essence qui le sera encore plus puisque les taxes écologiques vont être relevées : +6,5 centimes pour le diesel au 1er janvier et +2,9 centimes pour l’essence. Sans compter la hausse de la matière première, ça va peser à la pompe. D’ailleurs, c’est révélateur, on constate une augmentation des vols de carburant pour les camions sur les aires d’autoroutes. Le pétrole cher pénalise de nombreux secteurs comme le transport aérien : pour Air France-KLM, par exemple, c’est un impact qui frise le demi-milliard d’euros, beaucoup plus qu’une hausse du salaire des pilotes ! Ce qui complique au passage la tâche de la nouvelle direction du groupe.

Pour les gros pays producteurs comme la Russie ou l’Arabie Saoudite, 80 dollars est un prix idéal : assez cher pour renflouer leurs caisses, pas assez pour casser la demande mondiale. Un prix idéal pour transférer le maximum de pouvoir d’achat des pays consommateurs vers les producteurs, ce que Trump, à l’approche des élections mid-terme, vient de traduire d’un mot : hold-up.