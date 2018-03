Hondelatte raconte - Samia Orosemane, en voile et contre tout - 19/03/2018

Je vous raconte aujourd’hui le destin d’une jeune humoriste qui fait un carton en ce moment et que tout le monde a repéré parce qu’elle porte un voile sur scène : Samia Orosemane. Française d’origine tunisienne, elle découvre le théâtre grâce à une professeur de son collège de Clichy Sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Bac en poche, Samia s’inscrit dans un conservatoire de théâtre à Paris mais se fait virer par manque s’assiduité car elle doit travailler le soir et les week-ends pour subvenir à ses besoins. Puis elle se met à couvrir ses cheveux avec un turban et pense qu’elle doit dès lors renoncer au théâtre. Mais finalement en 2011, elle ose monter sur scène avec son turban et depuis elle connaît le succès…

Invitée :

Samia Orosemane, auteure de "Femme de couleurs" (Editions First, 2018). Elle joue tous les vendredis et samedis à 20h et les dimanches à 16h à l’Apollo Théâtre.