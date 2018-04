Hondelatte raconte - L’Auberge de Peyrebeille #REDIFF- 02/04/2018

En 1831 à la frontière entre l’Ardèche et la Haute-Loire, on retrouve le cadavre d’un paysan, Jean-Antoine Enjolras, disparu 15 jours plus tôt alors qu’il revenait à pied d’une foire aux bestiaux. Il a le crâne fracassé et des plaies sur tout le corps. Les habitants du coin désignent l’auberge de Peyrebeille dont les propriétaires sont des cultivateurs qui suscitent la jalousie dans le coin, les Martin…

