Christophe Hondelatte : Devenue aveugle à 9 ans - Le récit

Au milieu des années 60 en Irlande, Maria participe à son premier concours de chant à l’âge de 5 ans. Quatre ans plus tard, elle perd la vue, ce qui ne l’empêche pas de partir suivre une formation musicale aux USA. En 1985, à 20 ans elle est choisie pour représenter son pays à l’Eurovision. Après avoir joué dans une comédie musicale, vendu des milliers de disques et donné de nombreux concerts, elle épouse un Français et part s’installer en Lorraine. Désormais, elle se consacre à l’éducation de ses 7 enfants, tous musiciens.

Invitée :

Maria Doyle, actrice, chanteuse Auteure de "On ne voit bien qu’avec le cœur" (Plon)