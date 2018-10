Bic porte plainte à Bruxelles pour défendre le "briquet made in France"

Chaque matin, Axel de Tarlé décrypte l'une des actualités économiques marquantes du jour.

Bic porte plainte auprès de la Commission Européenne, le numéro un mondial du briquet alerte contre les importations illégales.

En matière de briquets, c'est le royaume du faux.

Bic affirme que 86% des modèles de briquets vendus en France ne sont pas conformes aux normes de sécurité.

On est envahi par les briquets sans marques, venus de Chine, du Vietnam ou d'Égypte et surtout des briquets qui ne respectent pas les normes. Or, un briquet c'est dangereux, ça n'est rien d'autre qu'une petite bombe.

Résultat, chaque année, on compte 30.000 accidents graves en Europe.

Ce sont des briquets qui explosent, qui ne s'éteignent pas, qui crachent des gouttelettes enflammées ou des grosses flammes. Ce sont également des enfants qui jouent avec le feu alors que les briquets aux normes, eux, ont des protections enfants.

Pour allumer un briquet BIC, il faut une forte pression pour l'allumer et un enfant n'y arrivera pas.

BIC porte donc plainte auprès de la Commission Européenne, estimant que la France mais aussi d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ne font pas le travail de contrôle élémentaire sur ce marché.

Mais BIC est le numéro un mondial des briquets, il a donc un intérêt évident à empêcher ces importations à bas coûts.

Chaque année, BIC produit 1,6 milliard de millions de briquets, c’est incroyable.

C’est un numéro un qui vend dans le monde entier.

Le comble c'est qu'aux États-Unis par exemple, ou il y a beaucoup plus de contrôle et moins de faux briquets, BIC possède une part de marché de 70%.

Alors qu'en France, elle est plus faible à cause de ces importations illégales. C'est d'autant plus rageant que ces briquets BIC sont "made in France".

La moitié des briquets BIC vendus dans le monde sont fabriqués à Redon, en Bretagne, dans une usine ultra automatisée avec 450 salariés. Une usine qui débite chaque jour 2,5 millions de briquets, vendus ensuite dans le monde entier.

C'est quand même dommage de ne pas favoriser notre champion mondial, porteur de qualité, de sécurité et d'emplois.