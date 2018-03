Comment Google veut faire payer les utilisateurs de YouTube ?

YouTube va augmenter le volume de publicités avant et après les clips musicaux pour inciter les utilisateurs à s'abonner à son service payant, YouTube RED.

YouTube veut oublier le tout-gratuit... La plus grande plateforme de vidéos du monde qui héberge des reportages, des vidéos humoristiques ou informatives, des clips de chansons et même des vidéos de chats que l’on peut regarder gratuitement depuis son site internet veut diversifier son offre. Si tous ces contenus sont accessibles gratuitement, la seule "contrepartie" actuelle est de regarder une publicité avant chaque vidéo. C’est grâce à elle que ceux qui la mettent en ligne gagnent un peu d’argent.

Mais depuis quelques mois, YouTube dispose aussi d’une offre payante, sous forme d'un abonnement mensuel et Google, a qui appartient YouTube, a bien l’intention de vous pousser à y souscrire. Plutôt que de vous afficher en permanence des appels à vous abonner à YouTube RED - le nom de cette offre payante - le site va afficher plus de publicités avant les clips des chansons. YouTube a déjà imaginé la réaction de ses utilisateurs : "Vous n’allez pas être très content si vous entendez une publicité juste après Stairway To Heaven", prévoit déjà la responsable de la division musique sur YouTube. Les publicités seront donc nettement plus présentes avant et après les clips musicaux, un peu comme ce qu’il se passe déjà sur les services de streaming, Deezer et Spotify notamment.

Autour de 10 euros par mois

Pour YouTube, l'intérêt est double. Il va permettre à YouTube de rassurer les majors qui n'apprécient pas spécialement que l’on puisse écouter la musique de leurs artistes gratuitement sur YouTube simplement en regardant une petite publicité avant. Mais cela va aussi permettre à YouTube de proposer des fonctionnalités premium à ses abonnés. Il se murmure qu’il pourrait notamment créer des playlists et regarder des contenus originaux, c’est à dire auxquels seuls les utilisateurs de cette offre payante auront accès, à la manière de Netflix..

Enfin cette offre payante permettra à YouTube de gagner plus d’argent et de se développer encore plus car les utilisateurs payeront tous les mois. Le prix exact en euros de cet abonnement n'est pas encore connu car il ne sera lancé en France que dans les semaines à venir, mais aux États Unis, ou YouTube RED est déjà proposé, il faut compter 10 dollars par mois. La situation pourrait donc être la même chose chez nous avec un prix autour de 9,99 euros.