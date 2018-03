Le taux de chômage devrait se stabiliser à 8,9% d'ici à mi-2018, d'après l'Insee

Après la forte baisse de fin 2017, le taux de chômage devrait se stabiliser, selon des prévisions publiées mardi par l'Insee, qui voit l'indicateur rester à 8,9% de la population active en France entière (hors Mayotte) d'ici à mi-2018. L'économie française créerait environ 110.000 emplois au premier semestre 2018, mais cela suffirait à peine à absorber la hausse de la population active, sans effet sur le chômage. Dans le détail, l'Institut national de la statistique anticipe 129.000 créations de postes dans le secteur marchand, mais 21.000 destructions dans le secteur non marchand, à cause de la baisse du nombre de contrats aidés.

La croissance va ralentir.Après avoir atteint le cap symbolique des 2% en 2017, la croissance française devrait ralentir "un peu" et s'établir à 0,4% aussi bien au premier qu'au deuxième trimestre 2018, après une hausse de 0,6% au dernier trimestre 2017, a annoncé en outre l'Insee. L'institut national de la statistique a ainsi révisé à la baisse de 0,1 point sa prévision pour le premier trimestre, en raison principalement du repli de la production industrielle observé en janvier. La prévision du deuxième trimestre reste pour sa part inchangée. L'Insee s'appuie notamment sur le climat des affaires, qui a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans en décembre et se tasse depuis début 2018.