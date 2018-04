La Halle demande à ses salariés de ne plus appliquer de réductions à ses clients

"Je vous demande donc, avec la plus grande exigence, (...) de ne plus présenter à chaque client leurs avantages en cours", peut-on lire sur un courrier interne adressé aux salariés de La Halle, signé par le directeur commercial de l'enseigne et diffusé sur Facebook par FO Vivarte fin mars, rapporte Le Monde lundi.

Ne plus appliquer les réductions, sauf si le client le demande. Dans une logique de refonte des principes de fidélité, Charles Ruby, directeur commercial du groupe, a explicitement demandé aux hôtes de caisse de ne plus appliquer les réductions dues aux clients porteurs de la carte de fidélité.

Le courrier a été supprimé dans la journée de lundi. © capture d'écran Franceinfo

Une nouvelle politique qui devait prendre effet dès le samedi 17 mars comme mentionné dans le courrier, supprimé de la page FO Vivarte lundi. En revanche, si un client demande à ce que ces réductions soient appliquées, le salarié doit "présenter ses excuses pour cet oubli".

Des salariés pour faire "le sale boulot". "La direction se cache encore derrière les salariés", s'insurge le syndicat FO Vivarte dans la publication Facebook qui accompagne le courrier. Les salariés ont le sentiment de devoir faire le "sale boulot" car si les clients ne sont pas contents, ce sont les salariés qui devront se justifier.

Des réductions qui réduisent les marges. Par ailleurs, il s'agit d'un profond revirement. Après avoir incité les salariés de La Halle à proposer la carte de fidélité au plus de clients possible - en leur promettant 20% de réduction lors de leur cinquième passage en caisse et des réductions lors de leur anniversaire - ces concessions commencent à se faire sentir sur "les résultats de marge", explique le directeur commercial dans son courrier.

Se placer dans "le relationnel" plutôt que dans "le rabais", selon La Halle. Contacté par Le Monde, La Halle reconnait que "la note envoyée aux magasins ne modifie en rien l’actuel programme de fidélité, mais demande de l’adapter le temps de la mise en place du nouveau programme. Ce nouveau programme vise davantage à se situer dans le relationnel que dans le rabais, les prix étant de nouveau compétitifs au quotidien."