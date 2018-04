Comment reconnaître un vampire psychique ?

LA VIE DEVANT SOI

On lui veut du bien alors que lui nous rend la vie compliquée sans que l'on ne s'en rende compte. Lui, c'est le "vampire psychique", comme le définit le psychiatre Stéphane Clerget dans son livre. Ce vampire psychique "a des besoins" qu'il ne peut satisfaire "autrement qu’en nous prenant notre énergie, notre force vitale, nos émotions, notre attention", explique-t-il dans l'émission La vie devant soi sur Europe 1.

Ils "profitent de notre empathie". Pourtant, "souvent, ce sont des gens sympathiques, parfois même en difficulté, avec un profil de victime. C’est justement parce qu’on va avoir un peu pitié d’eux qu’on va se laisser vampiriser" : "On est victime d’un vampire parce qu’on va vers lui. Ce n’est pas forcément lui qui vient nous chercher."

"Il va prendre sans jamais rendre." Et ce que cette personne va venir chercher chez nous, "c'est notre attention" ("ça peut être quelqu’un au restaurant ou dans le train, qui parle fort") mais aussi "notre soutien, parfois notre travail" : "Tout ce qu’on peut apporter, à la fois émotionnellement, intellectuellement, sur le plan énergétique et dans notre force de travail, il va prendre sans jamais rendre." "Les vampires profitent de notre envie d’aider, de notre empathie, de notre gentillesse, de notre générosité", ajoute Stéphane Clerget.

Qui sont les vampires psychiques ? Ce vampire psychique, ça peut être "le collègue de travail qui va nous voler la vedette, le supérieur hiérarchique qui nous fait travailler pour son profit, le partenaire amoureux qui n’est jamais bien, on doit toujours s’occuper de lui, les gens qui se plaignent tout le temps. Ce sont des profils de vampires très typiques". Mais "on peut être aussi vampirisé au quotidien, au restaurant dans le train, dans la rue" par des gens "que l'on ne connaît pas forcément".

Comment savoir lorsque l'on est face à un vampire psychique ? Pour les reconnaître, il existe une solution simple. Lorsque quelqu'un nous fait éprouver un sentiment de lassitude, nous fait nous dire 'il me pompe l'air', il y a de grandes chances pour que ce soit un vampire psychique : "Parfois, on est fatigué, vidé de ses forces, pas bien et on ne sait pas forcément d’où ça vient. Il faut un peu de recul pour se rendre compte que c’est lié à une relation toxique." Prendre conscience de cela est un premier pas vers la désintoxication.