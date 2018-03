Leïla Bekhti sur "Carnivores" : "C'est l'un des rôles les plus troubles et les plus violents que j'ai pu jouer"

INTERVIEW

A l'affiche de Carnivores de Yannick et Jérémie Rénier, en salles le 28 mars, Leïla Bekhti incarne une comédienne sans rôle, sœur d'une jeune actrice qui enchaîne les films. D'envieuse, elle va peu à peu devenir jalouse, jusqu'à prendre sa place dans sa vie puis jusque dans ses rôles. L'actrice était l'invitée de l'émission C'est arrivée demain pour présenter ce personnage qu'elle considère à l'opposé d'elle-même.

"Aux antipodes". Se montrer effacée, cachée derrière de grosses lunettes, n'a pas refroidi Leïla Bekhti. C'est plutôt la psychologie du personnage qui l'a emporté. "J'ai trouvé les frères Rénier gonflés d'écrire cette histoire. Ce rôle est aux antipodes de ce que je peux être dans la vie. C'est l'un des rôles les plus troubles et les plus violents que j'ai pu jouer jusque là." Mona, son personnage, "est remplie de frustration". "Moi qui dans la vie suis très expressive, très dans l'affect - j'ai besoin de toucher les gens -, Mona, c'est tout le contraire de moi." Leïla Bekhti a même changé sa manière de parler et de marcher pour l'incarner.

Entendu sur Europe 1 Je serais prête à aller très loin pour un personnage

"Je choisis mes projets par instinct". La comédienne, qui se déclare plus bienveillante qu'envieuse dans la réalité, confie qu'elle "serait prête à aller très loin pour un personnage", mais dans sa propre "limite. Il faut s'écouter, savoir jusqu'où on est prêt à aller. Mais je resterai toujours intègre", promet-elle, avant d'expliquer avoir besoin d'"une confiance aveugle" dans son metteur en scène. "Je choisis mes projets par instinct. Il n'y a rien de stratégique."

>> Découvrez la bande-annonce du film :