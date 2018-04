Helena Noguerra : "Quand vous avez 18 ans et que vous êtes la petite sœur d'une méga star, c'est difficile"

INTERVIEW

Elle inscrit "artiste" sur sa feuille d'imposition. Sans doute parce qu'Helena Noguerra aurait du mal à choisir seulement l'une de ses multiples activités. Bientôt elle sera l'une des quatre chanteuses d'une nouvelle version du groupe Les Parisiennes avec Arielle Dombasle, Inna Modja et Mareva Galanter. Mais elle est aussi actrice, mannequin, auteure et présentatrice. Invitée dans l'émission Ceci dit, elle a évoqué l'une des pistes qui a pu lui faire choisir ce bouillonnement d'activités : sa peur, lointaine, de rester dans l'ombre de sa sœur Lio.

"Ça va beaucoup mieux". Oui, la stigmatisation d'être "la sœur de" a pesé. "Peut-être que j'avais peur de ça, peut-être parce que je devais avoir 18 ans quand j'ai dit ça. Maintenant que trente ans sont passés, évidemment, ça va beaucoup mieux. C'est quelque chose qui est digéré", souligne la chanteuse avec recul.

"Mon édifice est posé". Elle explique ce qui se tramait dans son esprit à l'époque : "Quand vous avez 18 ans et que vous êtes la petite sœur d'une femme telle, d'une force telle et d'une méga star, c'est difficile d'être postulante. Vous êtes là et rien n'est fait. Toute le monde peut s'en moquer et dire 'qu'est-ce qu'elle veut, elle ?'. Maintenant, mon édifice est posé. On l'aime ou pas, mais en tout cas, il est à moi. C'est ma maison", conclut la chanteuse.