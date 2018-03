David Foenkinos : "Chacun cherche son propre chemin vers l'apaisement et la consolation"

INTERVIEW

L'auteur de La Délicatesse et de Charlotte fait son retour en librairie. Avec son nouveau roman, Vers la beauté, David Foenkinos raconte l'histoire d'un homme qui décide de tout quitter, du jour au lendemain. "Il fait cela pour aller se réfugier au musée d'Orsay, en tant que gardien de salle", détaille l'écrivain dans Europe matin.

"C'est son corps qui le pousse vers le beau". Pour le héros du roman, Antoine Duris, c'est en se tournant "vers la beauté" qu'il trouvera le chemin de la guérison. "Chacun cherche son propre chemin vers l'apaisement et la consolation", explique David Foenkinos. "Lui, c'est ça : être face à une oeuvre qu'il admire, face à la beauté". Dans le livre, Antoine a vécu quelque chose d'effroyable et il est animé par la culpabilité. "C'est son corps qui le pousse vers le beau, vers quelque chose qui va pouvoir l'apaiser. Et je pense que l'on a, de plus en plus, besoin de ça".

"Charlotte Salomon est mon obsession". Côté projet, David Foenkinos ne cache pas qu'il souhaiterait une belle adaptation cinématographique de son roman Charlotte (Prix Renaudot et Goncourt des lycéens), publié en 2014. "Charlotte Salomon est mon obsession et faire un grand film autour d'elle, ça permettrait d'accentuer la lumière". À ce titre, l'écrivain espère qu'un "grand réalisateur international" s'empare du sujet.