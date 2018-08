Le champion du monde Blaise Matuidi, fêté en héros à Fontenay-sous-Bois

Cris de joie, autographes et pluie de selfies : le milieu de l'équipe de France Blaise Matuidi, auréolé de son titre de champion du monde, a été fêté en héros mercredi lors d'un passage dans sa ville de Fontenay-sous-Bois. "Je suis champion du monde, mais vous êtes champions du monde. C'est la victoire de tout Fontenay", a lancé le milieu de terrain devant plus d'un millier de personnes venues célébrer son titre.

Première licence à 6 ans à l'US Fontenay. "C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai cru en mes rêves. (…) Croyez en vos rêves, tout est possible", a ajouté le joueur, qui a chaussé ses premiers crampons à 6 ans sur le terrain de l'US Fontenay, le club de cette ville du Val-de-Marne. "Matuidi ! Matuidi !": rassemblée sur le terrain synthétique du stade Le Tiec, la foule a acclamé son champion dans une joyeuse cohue. Ballons, photos, maillots de l'Équipe de France ou de la Juventus de Turin - club où évolue l'international - de nombreux adolescents étaient venus avec des accessoires à faire dédicacer.

Blaise Matuidi reçu comme un héros à Fontenay-sous-Bois pic.twitter.com/u4JQGgfCW6 — BFMTV (@BFMTV) 8 août 2018

"Très ému d'être là". Crête dorée et médaille autour du cou, le footballeur s'est gracieusement plié à l'exercice pendant plus d'une heure. "Mon fils, il veut son autographe sur sa chaussure", l'a interpellé une mère impatiente. "Je vais le faire, sans problème. J'essaierai de faire le maximum pour vous, Fontenay", a répondu le champion, "très ému d'être là". Avant de dévoiler sur scène une surprise : la réplique plaquée or de la Coupe du monde qui lui a été remise par la FIFA - l'originale n'était restée que quinze minutes entre les mains des Bleus le soir du 15 juillet, conformément au protocole.

"Que de chemin parcouru". Sur la scène montée pour l'occasion, le maire de Fontenay, Jean-Philippe Gautrais, a salué "le lien indéfectible" entre la ville et celui qu'on surnomme encore "Blaisou". Le joueur a grandi dans le quartier de la Redoute et ne pouvait réprimer de "chaudes larmes" lorsqu'il perdait un match, a raconté l'édile. "Que de chemin parcouru", s'est-il exclamé en lui remettant la médaille de la ville. "Nous sommes extrêmement fiers de toi. Tu as porté haut les couleurs de Fontenay."