VIDÉO - Des écrans sur des sacs à main Louis Vuitton

Le groupe LVMH, numéro un mondial du luxe, a présenté vendredi à Paris au salon VivaTech un sac à main connecté intégrant des écrans flexibles, innovation réservée aux smartphones dernier cri, qu'il compte commercialiser en 2020.

Ce sac signé Louis Vuitton, la première marque de mode au monde devant Chanel et Gucci en termes de chiffre d'affaires, se décline en deux modèles : l'un, rond, comportant deux écrans légèrement incurvés pour épouser la forme du sac, et l'autre en présentant quatre, apposés sur la célèbre toile monogramme de la maison. La technologie utilisée par Louis Vuitton a été développée par Royole - une start-up chinoise dont le siège social est en Californie - pionnière avec une poignée d'autres fabricants sur le marché des smartphones avec un écran pliable. Son modèle FlexPai, qui peut se transformer en tablette, est vendu au prix de 1.300 euros sur son site.

What do you think of Louis Vuitton's new OLED Screen Bags? pic.twitter.com/40JDScgJNZ