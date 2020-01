Vianova : une solution digitale qui facilite la gestion et la régulation des mobilités partagées dans les villes

LA FRANCE BOUGE

Ces dernières années, nous observons une explosion des nouveaux services de mobilités, trottinettes en free floating, services VTC et camions de livraison. Sur le constat que l'espace public devient de plus en plus chaotique, dangereux et inégalitaire et que les villes se retrouvent dépassées… Vianova a construit la couche digitale d'échange de données entre les villes et les opérateurs mobilité pour faciliter la collaboration.

Nous récupérons les données des véhicules connectés et permettons aux villes de mieux comprendre ces nouveaux services à travers nos analyses. La ville, grâce à sa technologie, peut créer, publier et auditer digitalement des réglementations géospatiales sur l'espace public, comme le stationnement des trottinettes ou encore l'accès restreint des véhicules de livraison. Leur solution est déjà utilisée dans quelques villes dont Marseille, Bruxelles et Zurich. Vianova ambitionne de devenir la tour de contrôle de la mobilité connectée pour rendre nos rues plus vertes et agréables.

Thibault Castagne, co-fondateur et CEO de Vianova : "Ma volonté serait d'étendre notre solution à trois villes françaises, et créer un réel impact pour des millions de français."