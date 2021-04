Vélo : un nouveau type d'antivol inspiré du système antidémarrage des voitures

Les vols de vélos sont monnaie courante, tous les cyclistes le savent. La moitié d'entre eux renoncent d'ailleurs parfois à utiliser leur bicyclette par peur qu'elle ne disparaisse. Pour les rassurer, une start-up a mis au moins un système d'antivol qui bloque le pédalier tant que sa télécommande ne se trouve pas à proximité, explique mardi Anicet Mbida, spécialiste Innovation d'Europe 1.

Près de 50% des cyclistes français renoncent régulièrement à utiliser leur vélo par crainte de se le faire voler. Pour plus de sécurité, une nouvelle génération d'antivols est entrain de voir le jour, inspirée du mécanisme antidémerrage des voitures. Aujourd'hui, il est impossible de démarrer la plupart des nouveaux véhicules si l'on a n'a pas la clef sur soi. La startup PentaLock met actuellement au point une télécommande du même genre pour les vélos.

Premiers modèles commercialisés en septembre

Dès que l'on s'en écartera de quelques pas, le pédalier se bloquera automatiquement et le vélo sera immobilisé. Et si un voleur le secoue ou essaie de l’embarquer, un détecteur de mouvement sonnera l’alarme. Le système ne sera pas vendu indépendamment mais installé directement à l'usine. Le seul moyen de l’enlever serait donc casser le pédalier et de rendre le vélo inutilisable. Pour plus de sécurité, le système ne sera vendu qu'aux fabricants de vélos et ne sera donc disponible que sur leurs prochains modèles, identifiables grâce à un cercle jaune vif autour du pédalier.

Les premiers modèles du genre devrait être commercialisés début septembre, mais on ne sait pas encore chez quel fabricant. Une alternative pratique au U ou à la chaîne, très lourds et encombrants. D'autant que même les modèles haut de gamme peuvent être découpés à la disqueuse ou crochetés par des experts.