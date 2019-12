Une entreprise française fabrique des rideaux qui purifient l'air intérieur

Si la pollution de l'air extérieur est un vrai sujet, on en oublierait presque que l'intérieur, lui aussi, a besoin d'être purifié. C'est pourquoi il est recommandé d'aérer régulièrement son appartement ou sa maison. On pourrait aussi s'aider de... rideaux. Notre chroniqueur innovation, Anicet Mbida, a trouvé des voilages capables d'assainir son domicile. Plus besoin de laisser les fenêtre ouvertes quand il fait froid, les rideaux pourront prendre le relais.

Comment ça marche ? Le tissu a été enduit avec un produit capable de détruire la plupart des composés organiques volatils, les fameux COV. C'est ce qui s'échappe de certaines moquettes ou des colles des meubles. On en trouve aussi dans les bougies ou la fumée de cigarettes. Très toxiques, ces COV peuvent provoquer des allergies et des cancers.

Des rideaux efficaces... jusqu'à cinq lavages

D'après les tests, il suffit de quatre jours aux rideaux pour détruire 90% des formaldéhydes et des aldéhydes en suspension dans une pièce. Seul bémol : l'efficacité baisse à chaque lavage. Et au bout du cinquième, on se retrouve avec des rideaux ordinaires. Heureusement, le prix n'est pas trop élevé : 50 euros le rideau et 35 euros le voilage.

Cette innovation, on la doit à Linder, une entreprise familiale de Violay, dans la Loire. Les Français sont très en pointe dans ce secteur. L'entreprise normande Onip était déjà la première à avoir développé une peinture dépolluante et anti-odeurs. En fait, dès que la peinture ou les rideaux font un peu plus que décorer la pièce, vous pouvez être sûrs que des Français seront parmi les meilleurs.