Un réseau de centrales solaires en orbite, le pari fou sur lequel planche Thales

Capter l’énergie solaire dans l’espace et la transmettre au sol. Il faut avoir un peu d'imagination, mais l’Agence Spatiale Européenne (ESA) veut y croire pour atteindre une neutralité carbone. Une constellation de centrales solaires serait mise en orbite autour de la Terre, à 36.000 kilomètres d'altitude, capable d'alimenter la planète en permanence en électricité.

Des fermes de panneaux solaires construites dès 2030

Une énergie propre et sans limites puisque ces fermes solaires se trouvent au-dessus des nuages et reçoivent donc en permanence les rayons du soleil. L'Union européenne y croit et c'est Thales qui devrait prendre dès la semaine prochaine la tête d'un consortium composé d'une dizaine d'entreprises européennes, comme Airbus, afin d'étudier la faisabilité du projet baptisé Solaris.

>> LIRE AUSSI - Stellantis et TotalEnergies dévoilent leur projet de batterie plus légère et plus performante

Alors si ce projet devient réalité, on le saura d'ici à deux ans. Des fermes de panneaux solaires seront construites dès 2030 directement dans l'espace par des robots qui vont assembler cet immense puzzle. Reste à régler plusieurs problèmes, comme le stockage de l'énergie et surtout son acheminement sur terre.