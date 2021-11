Twitter lance une nouvelle fonctionnalité pour faire ses courses

Faire ses courses et tweeter quasiment en même temps, ce sera désormais possible. En tout cas aux États-Unis. Le réseau social Twitter lance le "live-shopping", une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'acheter en temps réel des produits présentés lors d'un direct sur la plateforme. Il s'agit d'une sorte de télé-achat, avec l'avantage de pouvoir acheter encore plus facilement, en quelques clics. Une fonctionnalité qui ne concerne pour le moment que les États-Unis donc, où la première marque à se lancer dimanche est Walmart, une grande entreprise de distribution. C'est d'ailleurs l'artiste Jason Derulo qui animera le direct.

Le live-shopping, un phénomène en Chine

Cette nouvelle fonctionnalité, Twitter n'est pas la première à la mettre en place. La pratique provient directement de la Chine, où le live-shopping est devenu un phénomène en quelques années. Les influenceurs, c'est-à-dire les personnes qui animent un direct (un "live"), sont maintenant des stars d'internet et permettent à des marques de générer d'énormes chiffres d'affaires.

Les directs sont originaux : ils mélangent présentation des produits et moments de divertissement. La pratique a notamment explosé en Chine avec la pandémie de Covid-19, qui a cloué tout le monde chez soi. En 2022, ce type d'achat devrait d'ailleurs représenter 20% des ventes en e-commerce dans le marché chinois. Concrètement, un produit sur cinq vendu sur internet le sera via un live-shopping. Sans doute un élément qui attire les compagnies américaines pour tenter de la mondialiser.

En France aussi, cette pratique existe déjà. Des marques font des live-shopping, tout comme le média Brut via sa fonctionnalité Brut Live, lancée en octobre.