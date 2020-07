Twitter ferme tous les comptes du groupuscule d'extrême-droite Génération Identitaire

Twitter fait le ménage. Le grand tri entrepris par le géant du net chez ses abonnés se poursuit, et vise désormais les comptes de Génération Identitaire. Le but pour la firme américaine : prouver qu'elle a grandi et ne tergiverse plus avec la haine en ligne.

Une chaîne Youtube toujours active

Le réseau social est en train de fermer un an à un tous les comptes de ce groupuscule d’extrême-droite, dont des militants ont été condamnés par la justice à plusieurs reprises ces dernières années, pour incitation à la haine raciale. L'an passé, trois ont même écopé de peines de prison ferme pour avoir violemment empêché des migrants de traverser les Alpes.

La chaîne YouTube du groupuscule elle est toujours active, avec 15 000 abonnés.