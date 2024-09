Trump lance sa plateforme de cryptomonnaies, mais le projet reste flou

Donald Trump, associé à ses fils et des entrepreneurs, a lancé lundi une nouvelle plateforme de cryptomonnaies aux contours encore flous, censée concurrencer les établissements financiers traditionnels. World Liberty Financial entend proposer plusieurs services appuyés sur la finance dite décentralisée, un mécanisme qui permet de ne plus passer par un intermédiaire comme une banque pour effectuer des transactions avec un tiers.

Prêt et emprunt de cryptomonnaies à d'autres usagers

La finance décentralisée ou DeFi est basée sur la technologie de la "blockchain", qui tient un registre théoriquement inviolable des transactions, consultable par tous. World Liberty Financial permettra de prêter et d'emprunter des cryptomonnaies à d'autres usagers, un service que propose déjà de nombreuses plateformes, l'une des plus connues d'entre elles étant Aave. "C'est le début d'une révolution financière", a clamé sur X lundi Donald Trump Jr, fils aîné du candidat républicain à la présidentielle.

Zachary Folkman et Chase Herro, chevilles ouvrières du projet, entrepreneurs déjà établis dans les cryptomonnaies, ont indiqué que la plateforme utiliserait surtout les "stablecoins", qui sont adossées à une monnaie traditionnelle, le plus souvent le dollar. De ce fait, leur valeur est stable et ils sont exempts des fluctuations, parfois brutales, que connaissent la plupart des autres devises numériques.

Initialement très critique des cryptomonnaies, Donald Trump a radicalement changé sa position

World Liberty Financial cherche à attirer le plus grand nombre vers les cryptomonnaies, "pas pour prendre beaucoup de risques sur le prochain bitcoin, mais pour utiliser des stablecoins et générer des intérêts ou obtenir des liquidités", a expliqué Zachary Folkman. Dans le second cas, l'utilisateur dépose des cryptomonnaies en garantie pour obtenir un prêt d'un montant supérieur. Le projet prévoit aussi la vente, à une date ultérieure, de jetons ou "tokens", qui donneront droit à participer à la gouvernance de la plateforme et ne pourront être revendus. Quelque 63% seront mis en vente auprès du public, a expliqué l'entrepreneur Corey Caplan, conseiller du projet. Aucun calendrier de mise en ligne n'a été communiqué.

Initialement très critique des cryptomonnaies, qu'il a même qualifiées d'"arnaque", Donald Trump a radicalement changé sa position depuis, au point de se présenter désormais en champion des devises numériques. De passage à une importante conférence du secteur, fin juillet, à Nashville (Tennessee), il a promis qu'en cas de réélection, il serait "le président pro-innovation et pro-bitcoin dont l'Amérique a besoin". Donald Trump prend ainsi le contrepied du gouvernement Biden, considéré comme partisan d'une régulation stricte du secteur.