TikTok lance à son tour un outil d'IA pour créer des publicités à la demande

TikTok a ouvert jeudi à tous les annonceurs un outil d'intelligence artificielle (IA) pour générer des clips publicitaires, devenant ainsi la dernière plateforme en date à proposer cette technologie qui fait gagner du temps aux agences de marketing.

Un outil d'IA pour créer des publicités en quelques minutes

TikTok a annoncé jeudi l’ouverture de "Symphony Creative Studio", un outil basé sur l’intelligence artificielle (IA) permettant aux annonceurs de générer rapidement des clips publicitaires. Cet outil offre la possibilité de créer une vidéo à partir d'une simple description de produit, d’ajouter un avatar généré par IA pour commenter le produit, et même d’incorporer des doublages dans différentes langues, le tout en quelques minutes. Grâce à un partenariat avec Getty Images, les marques peuvent également utiliser des photos et vidéos sous licence pour concevoir des contenus qui s’intègrent parfaitement au style des vidéos TikTok. Cette innovation répond aux besoins des campagnes publicitaires modernes, qui nécessitent un renouvellement fréquent des contenus pour maximiser leur efficacité.

L'essor de l'IA générative : opportunité pour les marques, défi pour les créateurs

L’intelligence artificielle générative connaît une adoption rapide depuis l’arrivée de ChatGPT fin 2022, transformant la création de contenus dans divers domaines, du texte aux images, et désormais aux vidéos. Les géants de la publicité en ligne, comme Google, Meta et Amazon, ont récemment introduit des outils similaires pour automatiser la production de clips publicitaires. Cependant, cette technologie suscite aussi des controverses. Si elle offre des gains de productivité indéniables aux entreprises, elle soulève des inquiétudes parmi les auteurs et artistes, qui dénoncent le manque de consentement et de rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres. Plusieurs entreprises, dont Getty Images, ont opté pour la signature d’accords pour commercialiser leurs contenus sous licence, tout en lançant leurs propres outils basés sur l’IA.