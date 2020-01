Sécurité routière : des trottinettes bientôt capables de détecter les usagers roulant sur les trottoirs

La nouvelle devrait rassurer les piétons. Les trottinettes vont bientôt être capables d'envoyer une alerte au conducteur quand il roule sur le trottoir. En Californie, le groupe Lime teste actuellement une trottinette équipée de capteurs. Si on passe un peu trop de temps sur le trottoir, on se fera gronder par un petit message sur son téléphone, avec l’endroit précis où on a zigzagué entre les piétons.

Si la vocation de cette innovation est plutôt pédagogique, à terme on pourrait imaginer payer une pénalité ou carrément ralentir automatiquement la trottinette dès qu’elle monte sur un trottoir. Mais promis, juré, on ne vous dénoncera jamais à la police.

Une filiale d'Uber travaille sur un projet similaire

Et ce système pourrait bientôt arriver en France. Le pilote a été lancé à San José aux États-Unis, car la ville a durci les règles concernant les trottinettes pour limiter l’anarchie. Mais on peut être sûr qu’elle ne sera pas la seule, toutes les villes le font en ce moment. Dès que le système sera parfaitement au point, il sera déployé ailleurs. Paris est d'ailleurs le plus gros marché mondial de Lime pour les trottinettes en libre-service.

Jump, la filiale d’Uber, travaille également sur un système similaire. Il faut donc s’attendre à ce qu’un jour, toutes les trottinettes en libre-service aient un mode "respect des trottoirs".