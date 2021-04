Sécurité automobile : bientôt des airbags "cocon" tout autour des sièges avant ?

Après l’airbag sur le volant, l’airbag sur les portières, aura-t-on bientôt des airbags cocons qui sortiront tout autour du siège, pour nous mettre dans une cellule de survie et nous protéger à 360 degrés ? C'est la promesse d'un prototype qui laisse présager une meilleure protection des automobilistes, et ce même si la voiture fait des tonneaux.

Une "cellule de survie" pour le conducteur

Il faut savoir que les airbags actuels ne sont efficaces que si l’on est assis bien droit, face à la route, le siège redressé. C’est d’ailleurs bien écrit dans les manuels : si l'on est avachi, le siège trop reculé ou trop incliné, on ne sera pas en sécurité. Même chose quand le siège est tourné vers l’arrière, face aux passagers : l’airbag ne sert plus à rien.

Avec ces nouveaux airbags cocons, on restera protégé quelle que soit la position du siège : ils sortent de leur armature et nous couvrent de la tête aux pieds, comme un fauteuil "bulle". Le visage et le torse restent exposés, mais très peu, puisque le conducteur est vraiment profondément enfoncé dans sa cellule de survie. Cela veut dire aussi qu’on peut envisager de les installer sur les sièges arrière et offrir exactement la même protection aux passagers.

Bientôt un airbag pour trottinettes ?

Le système a été développé par AutoLiv, un équipementier suédois, spécialiste des ceintures de sécurité et de l’airbag. C’est à eux qu’on doit, par exemple, l’airbag piéton qui sort sur le pare-brise pour absorber l’impact.

L'entreprise travaille aussi sur un airbag pour trottinettes, qui va se déployer à la verticale, juste devant le guidon, créant ainsi une sorte de matelas pour amortir un choc frontal avec une voiture, par exemple. Il faut donc s’attendre à encore beaucoup d’innovation en matière d’airbag, et pas seulement à l’intérieur des voitures.