Samsung dévoilera son Galaxy S10, en trois versions, le 20 février à San Francisco

Samsung part chasser sur les terres d'Apple. La firme sud-coréenne a invité les médias à une conférence organisée à San Francisco le 20 février prochain. Même si l’invitation ne détaille pas la liste des nouveautés qui seront présentées, le chiffre 10 figure très clairement sur l'invitation. Ce devrait donc être l'occasion pour Samsung de dévoiler trois déclinaisons de son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S10. Cette génération "anniversaire" apporterait d’importantes nouveautés. Une nouvelle montre connectée pourrait aussi être de la partie.

Trois déclinaisons du Galaxy S10. Baptisées Samsung Galaxy S10e, S10 et S10 Plus, les trois déclinaisons du prochain téléphone phare de Samsung se positionneront à des tarifs différents. Le Galaxy S10 Plus, modèle le plus haut de gamme, serait équipé de trois capteurs photos à arrière et deux à l'avant. Ces deux derniers seraient intégrés directement dans l'écran du téléphone pour permettre de supprimer toutes les bordures autour de la dalle tactile.

Le Galaxy S10, serait lui aussi doté de trois capteurs à l'arrière, mais d'une seule caméra à l'avant. Enfin, le Galaxy S10e, variante la plus abordable, aurait deux capteurs arrière et un capteur avant. Les Galaxy S10 et S10 Plus devraient également intégrer un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Les tailles exactes des écrans sont en revanche encore inconnues. Une quatrième version, ultra haut de gamme et compatible avec les réseaux 5G, pourrait aussi être de la partie, mais commercialisée dans un second temps.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) 19 janvier 2019

Des téléphones ultra-puissants. A l'intérieur, Samsung aurait décidé d'intégrer un processeur Exynos 9820 maison à 8 cœurs. Il offrirait une hausse des performances de l'ordre de 15 à 20% et serait épaulé de 8Go de mémoire vive. Plusieurs options de stockage seraient proposées dont une version 1To. Enfin, les Galaxy S10 devraient inaugurer une nouvelle version de l'interface de Samsung, plus épurée et plus agréable à utiliser. Leur commercialisation interviendrait le 8 mars.

Une montre connectée en prime. D'après les dernières informations, une nouvelle montre connectée, la Galaxy Sport, pourrait également être présentée à San Francisco. Elle devrait reprendre une partie des caractéristiques de la Galaxy Watch avec un processeur Exynos 9110, 4 Go de mémoire vive, des compatibilités Wi-Fi, Bluetooth et NFC, mais aurait également de nombreux capteurs dédiés au sport et à la santé.