Rupture entre Google et Huawei : quelles conséquences pour les utilisateurs ?

ON DÉCRYPTE

Google coupe les ponts avec le fabricant de téléphones chinois Huawei. La décision, tombée dans la nuit de lundi à mardi, s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques : l'administration Trump avait publié la semaine dernière un décret interdisant aux groupes américains de télécom de commercer avec des sociétés étrangères jugées "à risque" pour la sécurité nationale. Surtout, elle pourrait avoir des implications très concrètes... Jusque dans les mains des quelque quatre millions de détenteurs français de smartphones Huawei. Europe 1 fait le point sur les potentielles conséquences de cette rupture.

Quel lien entre les géants américains et chinois ? Le système d'exploitation Android, propriété de Google, et qui équipe l'immense majorité des smartphones dans le monde, dont ceux de Huawei. "Les services comme Google Play Protect (le système de sécurité de Google pour Android, ndlr) (..) continueront de fonctionner sur nos appareils existants", a rassuré Android sur Twitter, lundi, répondant à une première crainte : celle de la sécurité.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.