Qwant introduit des publicités pour soutenir la cause de votre choix

Connu pour avoir placé la protection de la vie privée de ses utilisateurs au centre de son fonctionnement, le moteur de recherche français Qwant innove ce mardi. Selon les informations d'Europe 1, la firme lance "QOZ", un nouveau service permettant d'insérer plus de publicités, mais des publicités dont une partie des revenus seront reversés à une association de votre choix.

C'est un nouveau petit bouton qui apparaîtra tout en haut de la fenêtre de votre page Qwant, à droite, et qui permet en un clic de faire une bonne action. "Vous pouvez donner pour planter des arbres, pour la cause animale, pour défendre l'éducation des jeunes filles", résume Eric Léandri, président de Qwant, au micro d'Europe 1. Cette nouvelle fonctionnalité, activable et désactivable à la volée, donne également accès à un catalogue d'associations pour aider l'utilisateur à faire sa sélection.

Une association élue chaque mois par la communauté pour être mise en avant par défaut par Qwant

"Vous y trouverez toutes les informations nécessaires : ce que fait une association, son actualité, ses réseaux sociaux, si elle est considérée d'utilité publique...", ajoute-t-il. Et pour les indécis, une association sera mise en avant chaque mois via une élection de la communauté Qwant. "Pour le lancement, c'est la thématique de la femme qui est sur le devant de la scène, avec notamment l'éducation chez les jeunes filles", détaille Marie Juyaux, directrice générale adjointe du moteur de recherche.

Si les débuts ont été difficiles, Qwant voit le chiffre de ses utilisateurs croître de manière constante depuis début 2016, passant ainsi de 21 millions de visiteurs en mai 2016 à 100 millions en avril 2019. Dans un marché où la revente des données personnelles tient une place fondamentale, la philosophie à contre-courant du moteur de recherche "made in France" séduit de plus en plus, à l'instar de l'université de Nantes dont les 20.000 ordinateurs proposent Qwant par défaut depuis décembre 2018.

Qwant compte également lancer au premier semestre 2019 son service mail fondé sur le même principe que son moteur de recherche et baptisé Qwant mail. Un nouveau pied de nez à Google et à sa messagerie Gmail, qui a vu passer en avril 2019 28% des mails de la planète.