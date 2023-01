Qu'est-ce que le chargeur bidirectionnel, qui permettra de recharger sa voiture électrique et sa maison ?

Les voitures électriques s'imposent de plus en plus dans notre quotidien et on pourra bientôt les recharger à la maison tout en faisant des économies sur la facture. Renault et le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) viennent d'annoncer une nouvelle génération de chargeurs qui injectent de l'électricité dans le réseau.

"Équilibrer le réseau électrique"

Gagner de l'argent grâce à votre voiture électrique, ce sera peut-être un geste du quotidien en 2030, avec l'arrivée d'un chargeur bidirectionnel, c'est-à-dire capable de recevoir de l'électricité mais aussi d'en distribuer. En clair, vous chargez quand il y a beaucoup d'électricité disponible, par exemple la nuit, et vous en réinjecter dans le réseau ou dans votre maison quand il y a des besoins, par exemple le soir vers 19 heures.

Parmi les projets les plus aboutis : un chargeur plus compact et surtout plus performant, fruit des recherches entre le CEA et Renault, qui verra le jour en 2027. "Avec la multiplication des véhicules, on va passer au tout électrique en 2035. Ce sont des capacités de stockage qui vont se multiplier et qui vont permettre d'être utilisées pour équilibrer le réseau électrique", explique Jean-François Salessy, responsable des technologies avancées du constructeur.

De nombreuses expérimentations existent déjà. Aux États-Unis, par exemple, des pickups Ford ont déjà alimenté des foyers en panne après des ouragans ou pendant une tempête de neige.