Pourquoi la panne historique du groupe Facebook tombe au pire moment pour l’entreprise

Près de sept heures. C'est la durée record de la panne qui a touché lundi les applications du groupe de Mark Zuckerberg : Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Les quatre applications sont restées inutilisables en fin d'après-midi et une large partie de la soirée. La faute à un changement de configuration dans les serveurs, d'après les informations communiquées par Facebook. Ses équipes ont dû tenir au courant ses utilisateurs via son concurrent Twitter. Une panne chez Facebook, ce n'est pas rare. Mais celle-ci est la plus importante jamais observée.

Même les systèmes internes de Facebook étaient touchés, ce qui rendait encore plus difficile la réparation de la panne : les salariés ne pouvaient plus utiliser leur badge pour accéder à certaines salles de l'entreprise. Et cette panne tombe à un très mauvais moment pour Facebook, dans la tourmente depuis les révélations d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen.

Facebook auditionné par le Congrès américain

Cette ancienne employée de Facebook a fait fuiter au Wall Street Journal des documents internes à l'entreprise. On y apprenait l'existence d'études internes sur le mal-être des adolescents utilisateurs d’Instagram. Un mal-être que la maison-mère Facebook refuse de prendre en compte. Ce qui a poussé le Congrès américain à ouvrir une enquête et à auditionner des responsables du groupe.

Frances Haugen a témoigné à visage découvert à la télévision américaine dimanche soir. Elle a reproché à Facebook de privilégier le profit plutôt que la sécurité de ses utilisateurs ou la lutte contre les fausses informations. Elle doit être auditionnée ce mardi par le Congrès. De son côte, le groupe Facebook a plongé en bourse de près de 5%.