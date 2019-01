Pourquoi Alexa, l’assistant d’Amazon, s’appelle... Alexa ?

VIDÉO

Pour "parler" à l'assistant intelligent que vous avez peut-être découvert dans un paquet au pied du sapin, il faut d'abord apprendre son nom : ALEXA. Un nom qui a une histoire, raconte Grégoire Martinez, le spécialiste high-tech d'Europe 1. "La première référence, c’est une référence au film 'Star Trek'. Les ingénieurs qui travaillent sur le projet cherchaient un nom qui puisse un peu rappeler comme dans le film quand les personnages demandent à l’ordinateur en l’appelant ‘computer’ et qu’il répond à leurs questions", détaille-t-il. Chez Amazon, on explique aussi qu'Alexa est une référence à la grande bibliothèque d'Alexandrie, la plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité qui rassemblait tous les livres importants de l'époque. "L'équipe d’Amazon voulait montrer qu’Alexa était aussi un puits de savoir. Et donc qu’il pouvait répondre à toutes les questions que lui posent ses utilisateurs", ajoute-t-il.

A moins que l'explication soit plus "ras des pâquerettes"... Chez Amazon, au moment de baptiser Alexa, les ingénieurs avaient aussi des préoccupations plus terre à terre. "Ils cherchaient un mot que les utilisateurs d’Alexa puissent prononcer mais qu’ils ne prononcent pas trop régulièrement pour pas que l’assistant se déclenche quand on n’en avait pas besoin. L’autre critère qui a poussé les ingénieurs à choisir Alexa, c’est qu’il fallait que ce mot puisse être prononcé dans toutes les langues facilement. Et c’est le cas avec ce mot qui contient un X et que l’enceinte peut facilement reconnaître", détaille Grégoire Martinez.

> ÉVÉNEMENT : "Hondelatte raconte" débarque sur Google Home et Alexa ! Découvrez la présentation de ce dispositif ici.

On peut rebaptiser Alexa ! Sachez pour finir qu'Alexa peut tout à fait changer de nom. "En allant dans l’application Alexa sur votre smartphone, vous pouvez changer le mot 'Alexa'. Il y a deux autres possibilités : vous pouvez lui demander de s’appeler 'Amazon' ou 'computer'", explique le spécialiste high-tech d'Europe 1. Une fonctionnalité qui peut s'avérer pratique si vous avez une Alexa dans votre entourage. 25 petites filles ont reçu ce prénom l'année dernière en France...

Tournage et montage : Julie Aime

Avec l'aide de Adèle Ponticelli