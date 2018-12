Podcast : plongez dans un futur optimiste avec la mini-série Hello Demain proposée par Orange

Il y a le versant sombre du futur, celui de Minority Report, de Terminator ou de Her... Et il y a le versant positif. C’est ce dernier qu’explore Hello Demain, la série qui “croit en un futur optimiste” et propose une fiction d’anticipation positive en cinq épisodes.

Pour ces créations originales, Orange a fait appel à cinq réalisateurs différents. De quoi rira-t-on ? Que deviendra l’amour ? Serons-nous immortels ? Des grandes questions qui se jouent dans des scènes du quotidien, telles que nous pourrions les vivre aujourd’hui ou presque : chagrin d’amour, fête d’anniversaire, dîner entre amis...

En toile de fond, se joue notre rapport à la technologie, aux données personnelles, aux voitures autonomes, à l’humain augmenté, aux robots et à l’intelligence artificielle. “Demain sera humain”, annonce Orange.

Cette série est un contenu réalisé et produit par Orange.

Episode 1 : Elijah

Un robot peut-il attaquer un humain en justice ? Il a peut-être de bonnes raisons. Ce premier épisode nous plonge en 2056, dans le procès d’Elijah, un robot assistant qui respecte à la lettre les lois de la robotique édictée par Isaac Asimov. Ce procès changera le cours de l’humanité.

Episode 2 : Aloisa

En 2064, errer sous la pluie pour chasser un chagrin d’amour pourra se faire en taxi volant et autonome. C’est ce que tente Aloisa en parcourant le Paris de demain. En échange de quelques données, il se pourrait même que le chauffeur virtuel puisse la consoler.

Episode 3 : Dharma Grover

2069. À quoi ressembleront les Meetic et Tinder de demain ? Au cours d’un dîner entre amis, Jean-Marc et Eve découvrent le Dharma Grover. Cette technologie, qui permet à ses adeptes de partager leurs données biométriques pour avoir accès à des informations prédictives, pourrait changer l’avenir de leur couple.

Episode 4 : Théoblaste

Dans quelques centaines d’années, nous pourrons vivre des siècles aux confins de la galaxie. Théoblaste, vieil homme misanthrope vit en autarcie dans une station spatiale avec pour seul compagnon son volatile de compagnie. Le jour où un robot auxiliaire de vie vient se présenter à lui pour lui prodiguer les soins dont il a besoin, il le reçoit avec aigreur. Il déteste les robots. Et pourtant, ce dernier pourrait bien le sauver...

Episode 5 : Noom

2063. Chloé n’a pas une famille comme les autres. Son beau-père est une IA, ce qui fait de ses parents des “mixto”. Une situation pas encore bien acceptée par tout le monde, mais qui n’empêche pas Chloé de se comporter comme une adolescente normalement constituée (c’est-à-dire de bouder dans sa chambre).