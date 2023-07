Perte de valeur, annonceurs disparus, utilisateurs mécontents... Twitter dans la tourmente

L'application ne se cache pas d'être inspiré par son principal concurrent, Twitter. Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta qui regroupe Facebook, Instagram et Whatsapp, a lancé Threads aux États-Unis. Un nouveau réseau social qui veut affronter directement l'oiseau bleu, en grande difficulté depuis son rachat par Elon Musk.

Des annonceurs de plus en plus rares

Il faut dire que Twitter multiplie les règles absurdes. Ainsi, depuis la semaine dernière, si vous n'avez pas d'abonnement payant à Twitter, vous ne pouvez lire que 1.000 tweets par jour, contre 10.000 si vous êtes abonné à Twitter Blue. Des changements qui déplaisent à de nombreux utilisateurs et qui mettent en difficulté l'entreprise.

"Elon Musk a trouvé le moyen de pousser la moitié, voire peut-être même 60% des plus gros annonceurs mondiaux de Twitter à se détourner de la plateforme. Parmi les plus notables, on a General Motors, Ford et puis on avait Pfizer par exemple, pour ne citer qu'eux", souligne au micro d'Europe 1 Julien Pillot, économiste et enseignant chercheur à l'INSEEC Grande école.

La valeur de Twitter dévisse

"Quand on sait que 90% des revenus de Twitter historique reposent sur la publicité, on comprend que tout ne va pas très bien", poursuit-il. Cet exode s'explique en majeure partie par le recul de la modération. Certaines publicités pouvaient plus fréquemment se retrouver entre deux tweets insultants, ce qui a rapidement gêné les marques.

La fuite est comparable à une hémorragie selon Elon Musk lui-même. Le milliardaire a annoncé en mars dernier que Twitter avait perdu la moitié de sa valeur depuis son rachat en octobre 2022.