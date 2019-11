Musique : un logiciel gratuit pour séparer la voix et l'instrumental d'un morceau

C'est une innovation qui va faire rêver tous les DJ et tous les fans de karaoké. Il existe désormais un outil, qui prend n’importe quelle chanson, et qui est capable d’en faire, une version instrumentale et une version a cappella. Ce logiciel s'appelle Spleeter. On lui donne un fichier MP3 et on obtient deux morceaux. Le premier avec la voix et les paroles, et le second avec seulement la musique. C’est quelque chose de très long et de très compliqué à faire, pour un résultat pas toujours génial. Mais en utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle, on peut obtenir en un seul clic la voix issue d'un morceau ou une version instrumentale.

Gratuit et en code source libre

C'est un outil très pratique si on veut faire un karaoké ou si on veut juste avoir la musique, pour illustrer un montage photo par exemple. Pour le moment, c’est un logiciel sur ordinateur uniquement. Mais il est gratuit et en code source libre, c’est-à-dire que n’importe qui peut le modifier et l’adapter à sa guise. Donc je suis sûr qu’on va voir très vite des applications mobiles. À la base, c’est une technologie française des ingénieurs de Deezer. Et cela illustre bien la capacité de l’intelligence artificielle à automatiser des tâches extrêmement compliquée.