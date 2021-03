Mode : ces nouveaux vêtements qui captent le CO2 et purifient l'air

Être écolo et à la mode, c'est possible. De nouveaux vêtements captant le CO2 et purifiant l’air ont récemment été présentés à la Fashion week. Après avoir capté le CO2 et les particules autour de soi, ces vêtements les transforment en oxygène. Une façon pour les "fashionistas-hiptser-écolos" de réduire leur empreinte-carbone, tout en restant stylés. Ces vêtements fonctionnent comme n’importe quelle plante, puisque leur tissu a été mélangé à des algues et des micro-organismes vivants. Et on n’a pas choisi n’importe lesquels, mais les plus efficaces pour éliminer le CO2.

Mais si les algues sont vivantes, comment lave-t-on les vêtements ? Il faudra plutôt les emmener chez le jardinier que chez le teinturier. Car pour que le vêtement reste actif, il faut en prendre soin comme d’une plante d’intérieur, c’est-à-dire l’arroser régulièrement (un brumisateur suffit), et le ranger dans un endroit lumineux et bien ventilé. Heureusement, on pourra quand même le laver, mais évidemment à la main, avec un détergent neutre.

Les marques prônant une mode durable ont le vent en poupe

La durée de vie de ces vêtements va dépendre de la façon dont ils ont été fabriqués. Chez les stylistes d’EgonLab, par exemple, on a mélangé les matières. En principe, leurs vêtements pourront durer "des années".

En revanche, avec la technique de Biogarmentry, les vêtements ne durent qu’un mois. Après, il faudra les composter. L'objectif serait d'en faire une alternative à la "fast fashion", les collections qui s’enchaînent et qui rendent les vêtements jetables. Il y a donc des chances que cela se développe. Il n’y a qu’à voir le succès de toutes les marques qui prônent une mode durable. Et après les vêtements recyclés et recyclables, pourquoi pas ceux qui assainissent l’air autour de soi ?