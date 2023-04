Le géant américain Apple veut former des femmes au code

Apple veut former les femmes aux métiers du code. Aujourd’hui, elles ne représentent que 16% des métiers dit "techniques" dans le secteur du numérique. Pour y remédier, Apple et l’école Simplon, associés par la fondation "Apple Foundation Program", vont lancer cette année deux formations au code 100% féminines à Toulouse et à Lille. "C’est très important car cela crée aussi un environnement très sécurisé pour que les femmes puissent apprendre", souligne Susan Prescott, vice-présidente monde des relations avec les développeurs chez Apple, venue annoncer la nouvelle au centre Simplon de Montreuil.

Le programme existe depuis 2019, et la formation de quatre semaines est ouverte à tout demandeur d’emploi. Europe 1 a pu assister à un cours à Montreuil, dans une promotion mixte.

Des perspectives d’évolution importantes

Dans une ancienne usine de caoutchouc, reconvertie en salle de classe, les élèves s’apprêtent à créer des applications mobiles. Assétou, 47 ans, est pleine d’idées. "J’ai envie de créer une application qui va permettre de localiser tout son parcours et au fur et à mesure de la randonnée de s’apercevoir s’il va pleuvoir d’ici à 10 minutes, ou neiger".

Assétou travaillait avec des logiciels informatiques dans une entreprise de grande distribution. Le monde du code l’a toujours intéressée. "C’est un métier qui donne des perspectives d’évolution beaucoup plus rapidement. Vous pouvez très vite développer des produits". D’autres femmes sont en totale reconversion.

3.500 euros bruts par mois

Camille vient de l’univers hospitalier. "En termes de reconnaissance et de financier, ce n’était plus possible pour moi de continuer là-dedans. Avec cette formation, le cerveau est sans cesse en ébullition, mais c’est très très intéressant". Pour Ambre, formatrice à l’école Simplon qui s’est associée à Apple pour ce projet, il était temps que le code s’ouvre aux femmes. "Les débouchés des métiers de la tech n'étaient pas toujours proposés aux femmes assez tôt dans leur parcours scolaire". Et le métier a de quoi attirer : le salaire d’un codeur expérimenté peut facilement dépasser 3.500 euros bruts par mois.