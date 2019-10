Le "fait maison" a le vent en poupe : bientôt des machines à cola, yaourts et pâte à pain dans nos cuisines

De plus en plus de consommateurs apprécient d’acheter leurs produits en vrac pour cuisiner maison ou fabriquer leurs propres shampoing et autres produits de beauté. L’électroménager suit la tendance, et innove avec des machines qui nous permettront bientôt de confectionner sodas, bières et yaourts dans notre cuisine. Notre chroniqueur Anicet Mbida nous en dit plus.

Les fabricants surfent sur la vague du "fait maison" et proposent maintenant des machines à fabriquer du pain, des yaourts ou des sodas directement dans sa cuisine.

Et pas n’importe quel soda : du vrai Pepsi et du vrai Seven Up, avec le même goût que celui que l’on achète en magasin. Vous voyez les fontaines qu’on trouve dans les bars ? On va pouvoir avoir l’équivalent à la maison. C’est la société SodaStream qui va bientôt le proposer. Jusqu’ici, ils étaient connus pour leurs machines qui transforment l’eau du robinet en eau gazeuse. Ils ont maintenant été rachetés par le géant PepsiCo. Ils vont aussi proposer des concentrés de véritable Pepsi, Pepsi Max ou de Seven up.

Les vendeurs de boissons sont de plus en plus montrés du doigt pour la quantité incroyable de déchets plastiques qu’ils génèrent. Ils ont donc trouvé l’astuce : nous faire fabriquer notre soda préféré à maison plutôt que de l’acheter en bouteilles.

C’est une vraie tendance. Parce que ça se passe également dans d’autres secteurs…

Oui, les frigos par exemple. Normalement, ils servent à faire du froid. Le dernier modèle de chez Sharp, lui, sert également d’étuve. Il dispose d’un compartiment chaud pour la fermentation, avec des programmes pour fabriquer des yaourts, de la bière ou lever de la pâte à pain.

C’est en effet une véritable tendance. De plus en plus de gens achètent en vrac, font leur propre shampoing ou leurs savons. Les fabricants d’électroménagers surfent sur cette vague en proposant des machines spécifiques. Après le succès des machines à café, je ne serai donc pas surpris de voir bientôt des machines à bonbons, à gâteaux ou à barres chocolatées… faites maison.