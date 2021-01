La police nationale débarque sur Snapchat pour "donner une bonne image"

Après Twitter, Facebook et Instagram, la police nationale débarque… sur Snapchat ! Alors que l'institution est décriée, accusée de racisme et d'actes violents, un policier a été désigné pour animer ce compte, actif depuis lundi soir, et qui ambitionne de renouer le dialogue avec les plus jeunes.

"Donner une bonne image"

"Je m'appelle Anthony et je suis policier. La question que vous devez tous vous poser, c'est : 'pourquoi la police débarque sur Snapchat ?'", interroge Anthony, policier depuis 14 ans et dernièrement enquêteur au sein de la police nationale. Vidéos courtes et rythmées, ton décalé : il est désormais le visage de la police nationale, chargé de faire découvrir les coulisses de l'institution.

"On a une tranche d'âge, un cœur de cible qui est de 12 à 24 ans, parce que c'est vrai que, peut-être, il y a un manque de communication envers cette tranche d'âge", explique-t-il. "J'ai envie de penser qu'on va pouvoir donner une bonne image."

Des affaires qui commencent parfois sur Snapchat

L’idée de ce compte a germé courant 2020, dans le contexte des affaires de violences policières. Certaines ont commencé sur Snapchat, d’où l’importance de la présence sur ce réseau. "Si des questions se posent sur des opérations ou des actions de la police nationale, pour autant, la police nationale ne se résume pas à une image captée pendant quelques secondes", souligne Michel Lavaud, porte-parole de la police nationale.

Un youtubeur de 23 ans a été recruté pour faire oublier l’étiquette stricte de la police. Car c’est aussi l’enjeu : éviter d’être ringard… Sans quoi ce compte pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché.