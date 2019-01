La batterie de votre smartphone souffre du froid ? Nos conseils pour limiter la baisse d'autonomie

Une batterie qui se décharge plus vite que d'habitude. Avec la vague de froid qui touche la France depuis quelques jours, les batteries des appareils électroniques sont mises à rude épreuve et leur autonomie peut afficher une baisse sensible. Bien loin d'être un bug du téléphone ou de la tablette concernée, il s'agit d'une réaction temporaire due au froid. Europe 1 vous explique pourquoi et que faire.

Une réaction chimique plus difficile à produire. Pour fonctionner, tous les appareils électroniques de petite taille, les smartphones notamment, sont équipés de batterie au lithium. Cette technologie choisie pour sa flexibilité et ses bonnes performances fonctionne grâce à une réaction chimique. L'énergie se forme à partir de la réaction entre les différentes couches de la batterie qui sont très proches sans jamais se toucher. Mais le froid vient compliquer cette réaction et demande une plus grande quantité d'énergie pour produire la même performance. La batterie du smartphone baisse donc d'autant par période de froid.

Que faire ? Cette réaction est temporaire et s'estompe normalement avec le retour des températures habituelles, mais il est tout de même possible de limiter son impact. Lors des périodes de froid, il est préférable de ranger son smartphone dans un endroit préservé du froid comme une poche proche du corps, lui toujours à 37 degrés, ou dans un sac bien fermé. Mieux vaut également éviter de sortir son smartphone trop souvent lorsque l'on se trouve à l’extérieur. Enfin, si la perte d'autonomie devient problématique, l'achat d'une batterie externe (à partir de 15 euros environ) peut s'avérer pratique. Enfin, il est important de ne pas mettre son smartphone proche d'un radiateur en rentrant de l'extérieur pour éviter un choc de température trop important. Ce dernier aurait des conséquences durables sur la batterie.